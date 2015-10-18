أحمد مرتضى منصور: لم أشتر أصوات الناخبين والأمر «مكيدة» من الحزب الوطني والإخوان

نفى مرشح البرلمان أحمد مرتضي منصور -مرشح «المصريين الأحرار» عن دائرة الدقي والعجوزة- ما ورد في بيان مركز الأندلس لدرسات التسامح، حول عمليات شراء الأصوات لصالحه، مشيرًا إلى تخوفه من أن تكون مكيدة مدبرة ضده من أنصار الحزب الوطني القديم وجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح أحمد مرتضى، في تصريح لمركز الأندلس، أنه يقدر العمل الحقوقي ومراقبة الانتخابات ودورها في ضمانة نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وأُنكر إنكارًا كاملًا لهذه الواقعة.

وواصل المرشح البرلماني، أقسم أنني تقدمت للعمل العام ابتغاءًا للمصلحة العامة، وأسلوب شراء الأصوات ليس أسلوبي، بل أرفضه جملة.

وذكر، أنه أصدر تعليماته لكافة زملائه بالحملة الانتخابية، باستقصاء الأمر، خشية أن تكون هذه مكيدة من أنصار الحزب الوطني القديم وجماعة الإخوان المسلمين.