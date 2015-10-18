نجمة جديدة تسطع في عالم الأناقة، فمن هي؟

كل يوم يظهر في هوليوود وجه جديد في مجال التمثيل، أو في مجال الغناء، أو في غير ذلك من المجالات الفنية. وأحياناً، لا يلبث هذا الوجه حتى يختفي، من دون أن يُلاقي أيّ شهرة تُذكر؛ وأحياناً، يتحوّل الوجه الجديد إلى نجم، بسرعة قياسية، ويصبح من أشهر الوجوه. وبالنسبة إلى الممثلة الصاعدة Emily Ratajkowski، فقد تحوّلت إلى نجمة شهيرة في فترة قصيرة، بسبب حضورها المميز على الشاشة، وبسبب أنافتها اللافتة أيضاً.

جذبت هذه النجمة جميع الأنظار إليها بأسلوبها المميز في الموضة، ما جعلها تدخل قوائم "الأكثر أناقة" لهذا العام، فتنافس نجمات عالميات كبيرات، بفضل امتلاكها قواماً رائعاً ومعرفتها كيف تختار أجمل الملابس التي تلائمها وتناسب قوامها.

أسلوبها بشكل عام هادئ، وغير مُبهرج، كما أنه عصري، يجمع بين الأناقة والابتكار، إذ تختار إطلالتها من دور عالمية شهيرة، مثل: "مارك جايكوبس" Marc Jacobs، "بالمان" Balmain، "زهير مراد" Zuhair Murad، "توم فورد" Tom Ford وغيرها...

وفي فترات الصباح، نراها تنسّق سروالاً قماشياً أو سروال جينز مع توب قطنية بسيطة، حتى أنها ترتدي نظاراتها الطبية؛ أما على السجادة الحمراء، أو في المناسبات، فتختار أجمل الفساتين وأكثرها فخامة.

اخترنا اليوم مجموعة من أبرز إطلالات Emily Ratajkowski فشاهديها، وأخبرينا رأيك بأناقتها!

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