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الصحة الفلسطينية: 44 شهيدًا ومئات المصابين منذ مطلع أكتوبر الجارى

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الصحة الفلسطينية: 44 شهيدًا ومئات المصابين منذ مطلع أكتوبر الجارى الصحة الفلسطينية: 44 شهيدًا ومئات المصابين منذ مطلع أكتوبر الجارى
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء بلغ 44 شهيدا منذ مطلع أكتوبر الجارى وحتى اليوم منهم 30 شهيدا فى الضفة والقدس، و14 فى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة، فى بيان اليوم الأحد، أن عدد الإصابات التى وصلت للمستشفيات بلغ 1829 جريحا أصيبوا بالرصاص الحى والمطاطى خلال المواجهات مع جيش الاحتلال فى القدس والضفة وغزة منذ بداية الشهر الجاري، إضافة إلى مئات حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغاز، وعشرات الإصابات نتيجة الاعتداءات بالضرب من قبل المستوطنين فى مختلف المحافظات.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لم يتم إبلاغها عن مصير الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى وأماكن إصاباتهم ووقت تسليم جثامينهم، وأشار إلى أن عدد الشهداء الأطفال بلغ 11 طفلا منهم طفلة لم تتجاوز الـ 16 شهرا.
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