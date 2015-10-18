مقتل 4 عمال فى انفجار مصنع تابع للجيش الجزائرى بـ"عين الدفلى"

قضى أربعة عمال فى انفجار وقع اليوم الأحد، فى مصنع متفجرات تابع للجيش الجزائرى بمنطقة عين الدفلى على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة فى بيان نشرته على موقعها الالكترونى أن الحادث "خلّف للأسف أربع وفيات وسط العمال شبه العسكريين (مدنيون يعملون لصالح الجيش)".

وأضاف البيان، أن الانفجار "وقع على مستوى آلة صناعة الفتيل بوحدة صناعة الفتيل الصاعق الواقعة بمدينة عين الدفلى التابعة للديوان الوطنى للمواد المتفجرة لوزارة الدفاع الوطني".

وبحسب الوزارة فان المصنع يوفر المواد المتفجرة للشركات التى تنشط فى مجال المناجم وأشغال الطرق.