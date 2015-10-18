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البنتاجون: مقتل عضو بارز بجماعة خراسان فى سوريا

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البنتاجون: مقتل عضو بارز بجماعة خراسان فى سوريا البنتاجون: مقتل عضو بارز بجماعة خراسان فى سوريا
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأحد، أن عضوا بارزا فى جماعة خراسان المتطرفة ذات الصلة بتنظيم القاعدة قتل فى ضربة جوية لقوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة بشمال غرب سوريا.

وأضافت الوزارة أن القتيل هو "سنافى النصر" وهو مواطن سعودى وتمت تصفيته يوم الخميس الماضي. ووصف النصر بأنه عضو فيما يسمى بجماعة خراسان و"جهادى منذ فترة طويلة" وكان يقوم بنقل التمويلات من المتبرعين لدعم العديد من عمليات تنظيم القاعدة، بحسب ما ذكرته إذاعة صوت أمريكا .

وقال وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر فى بيان إن مقتل النصر "يوجه صفعة كبيرة لخطط جماعة خراسان فيما يتعلق بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن النصر هو خامس عضو بارز فى تلك الجماعة يقتل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
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