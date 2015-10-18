التحفظ على اثنين من أنصار أحد المرشحين لتوجيههم للناخبين بإسنا في الأقصر‎

تحفظت قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بمدرسة ترعة أصفون الابتدائية بدائرة إسنا جنوب الأقصر علي اثنين من أنصار أحد المرشحين لقيامهما بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح بعينه.

وقال العميد أحمد طارق رئيس غرفة العمليات بديوان عام محافظة الأقصر أن قوات الجيش المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بقرية أصفون ضبطت اثنين من أنصار أحد المرشخين وبحوزتهما جهاز كمبيوتر محمول أثناء محاولتهما توجيه الناخبين للتصويت لمرشح بعينه فتم التحفظ عليهما وابلاغ مركز شرطة أرمنت لتحرير محضر بالواقعة.

تابع وفي دائرة أرمنت تحديدا في قرية الرياينة حدثت مشادة كلامية بين احد المرشحين والقوات المكلفة بتأمين اللجنة بسبب اصرار المرشح علي التواجد داخل اللجتة الانتخابية رغم وجود مندوبيه، مما استدعى تدخل العميد علي الجزار رئيس مدينة أرمنت لحل الأزمة.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة، وقد تأخرت بعض اللجان في فتح أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم حوالي 30 دقيقة بسبب تأخر وصول القضاة أو لعد.