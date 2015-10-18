سرطان البروستاتا يتربص بالرجال بعد الخمسين.. اعرف أعراضه

البروستاتا غدة تقع فى منطقة الحوض لدى الرجال، وهى المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة "التستسترون". ما هى غدة البروستاتا

>البروستاتا تبعًا لرأى الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ جراحة المسالك والذكورة، هى غدة موجودة فى منطقة الحوض أسفل البطن عند الرجال، وحجم هذه الغدة يتغير تبعًا لسن الرجل، فهى تزداد حجمًا مع تقدم العمر، نتيجة تعرضها لجرعات التستسترون لفترات طويلة. ما هو دور غدة البروستاتا لدى الرجال.

> الوظيفة الرئيسية للبروستاتا تبعًا لرأى أبو طالب هى إفراز مادة لزجة تعرف بسائل البروستاتا، وهو أحد مكونات السائل المنوى الرئيسية الذى تسبح فيه الحيوانات المنوية التى تفرزها الخصية، ومكونات هذا السائل من البروستاتا تقوم على تغذية الحيوانات المنوية والحفاظ على السائل من التجلط، وبالتالى فهى تلعب دورًا كبيرًا فى عملية الإنجاب. أعراض سرطان البروستاتا

>سرطان البروستاتا من أهم الأمراض التى ترتفع نسب الإصابة بها بين الرجال بعد الخمسين، تبعًا لرأى أبو طالب ومن أهم أعراضه:

>- وجود ألم فى العمود الفقرى ومنطقة الكبد.

>- الإصابة بفقر الدم.

>- ظهور تضخم فى الغدد الليمفاوية.

>- وجود انسداد فى مجرى البول وعنق المثانة، وهو ما يؤدى إلى تراكم البول فى الكلى ويصاحبه تلوث ميكروبى قد يساعد على تكون الحصوات بالكلى والمثانة. طرق تشخيص سرطان البروستاتا

>يشخص سرطان البروستاتا عن طريق لمس البروستاتا مع أخذ عينة منها بإبرة لتحليلها، وأيضًا بواسطة الكشف عن الخلايا السرطانية فى عظام الحوض.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365