بالفيديو - ' اللاعب المتكامل ' .. السومة يضرب النصر بهدف على طريقة رونالدينيو

"فعلا إنه اللاعب المتكامل. عمر السومة" .. هكذا علق الإعلامي مصطفى الأغا عن هدف أهلي جدة الأول في مرمى النصر بهدف عالمي من ركلة حرة على طريقة رونالدينيو.

الأهلي يواجه النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

ويشارك المصري محمد عبد الشافي منذ البداية في القمة.

وفي الدقيقة السابعة احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح أهلي جدة وينجح السومة في وضعها بمهارة رائعة في الشباك.

السومة وضع الكرة من أسفل الحائط البشري في لقطة رائعة كتبت أول أهداف أهلي جدة وعلى طريقة رونالدينيو.

شاهد - الهدف

وكان البرازيلي الرائع رونالدينيو قد سجل بنفس الطريقة بقميص برشلونة في مرمى فيردر بريمن بدوري أبطال أوروبا.