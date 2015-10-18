أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ' اللاعب المتكامل ' .. السومة يضرب النصر بهدف على طريقة رونالدينيو

Google+ Print
بالفيديو - ' اللاعب المتكامل ' .. السومة يضرب النصر بهدف على طريقة رونالدينيو بالفيديو - ' اللاعب المتكامل ' .. السومة يضرب النصر بهدف على طريقة رونالدينيو

"فعلا إنه اللاعب المتكامل. عمر السومة" .. هكذا علق الإعلامي مصطفى الأغا عن هدف أهلي جدة الأول في مرمى النصر بهدف عالمي من ركلة حرة على طريقة رونالدينيو.

الأهلي يواجه النصر في قمة الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي.

ويشارك المصري محمد عبد الشافي منذ البداية في القمة.

وفي الدقيقة السابعة احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح أهلي جدة وينجح السومة في وضعها بمهارة رائعة في الشباك.

السومة وضع الكرة من أسفل الحائط البشري في لقطة رائعة كتبت أول أهداف أهلي جدة وعلى طريقة رونالدينيو.

شاهد - الهدف

وكان البرازيلي الرائع رونالدينيو قد سجل بنفس الطريقة بقميص برشلونة في مرمى فيردر بريمن بدوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري