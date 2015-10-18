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مرشح "الرشوة الانتخابية" :ظلمونى وإحنا محترمين وماشيين بالحب والمودة

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مرشح "الرشوة الانتخابية" :ظلمونى وإحنا محترمين وماشيين بالحب والمودة مرشح "الرشوة الانتخابية" :ظلمونى وإحنا محترمين وماشيين بالحب والمودة
رد عماد عبد الحميد، مرشح مستقل على الفيديو الذى نشرته البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات ويظهر فيه اثناء جمعه البطاقات، ودفع مبالغ للناخبين فى دائرة مركز المنيا بانه أنه كان يكشف للناس عن أرقام لجانهم فقط.

وقال "عبد الحميد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى،مقدم برنامج " تقرر" عبر فضائية "دريم 2 "، : دى مش رشوة، ومش احنا اللى بندى فلوس، وكنا نكشف عن ارقام اللجان للناخبين، وجميع المرشحين يفعلون نفس الشىء..اشمعنا أنا".

وتابع:"مابدفعش مبالغ ، والناس التانية هى اللى بتدفع، واللجنة ظلمتنى، وإحنا ماشيين مع الناس بالحب والمودة والإقناع ومش فاسدين وناس محترمين، بس البعض بيضرب فيا عشان سمعتى العالية والناس بتحبنى".

ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ 9 تحت اشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا فرديا مخصصة للمحافظة بالبرلمان.

كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "
>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .

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مصر 365

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