مرشح "الرشوة الانتخابية" :ظلمونى وإحنا محترمين وماشيين بالحب والمودة

وقال "عبد الحميد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى،مقدم برنامج "مصر تقرر" عبر فضائية "دريم 2 "، : دى مش رشوة، ومش احنا اللى بندى فلوس، وكنا نكشف عن ارقام اللجان للناخبين، وجميع المرشحين يفعلون نفس الشىء..اشمعنا أنا".
وتابع:"مابدفعش مبالغ ، والناس التانية هى اللى بتدفع، واللجنة ظلمتنى، وإحنا ماشيين مع الناس بالحب والمودة والإقناع ومش فاسدين وناس محترمين، بس البعض بيضرب فيا عشان سمعتى العالية والناس بتحبنى".
ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ 9 تحت اشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا فرديا مخصصة للمحافظة بالبرلمان.
كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة "
>ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .