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مرتضى منصور لـ"رئيس الوزراء": "عاوزين بكره أجازة عشان الانتخابات"

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مرتضى منصور لـ"رئيس الوزراء": "عاوزين بكره أجازة عشان الانتخابات" مرتضى منصور لـ"رئيس الوزراء": "عاوزين بكره أجازة عشان الانتخابات"
أشاد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بالدور الذى تقوم به قوات الجيش والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية، مطالباً بمنح المواطنين غداً الاثنين إجازة حتى يتمكنوا من المشاركة فى انتخابات البرلمان، قائًلا: "عاوزين بكره اجازة عشان الانتخابات".

ودعا "منصور" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج " تقرر" المذاع عبر فضائية "دريم"، المصريين للنزول والمشاركة فى الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، قائلاً "مافيش مكبرات صوت فى اللجان ولا كلام عن تقفيل صناديق..والناس اللى نزلت فى 30 يونيو لازم تنزل لاستكمال الاستحقاق الثالث..انزلوا..كلهم 10 دقائق، فكاتم الشهادة آثم قلبه".

وتابع" قصة تزوير احمد عز والبلتاجى انتهت للابد، ومافيش تزوير نهائيا بفضل الإدارة المنضبطة للقضاة.

وطالب رئيس نادى الزمالك، رئيس الوزراء بمنح المواطنين أجازة رسمية حتى يتمكنوا من النزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، موضحاً "المرور زحمة، والناس بترجع من شغلها تعبانه وهلكانه، ومن فضل حضرتك يارئيس الوزراء لازم بكره يبقى أجازة".

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مصر 365

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