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برهامى يطالب البرلمان المقبل بتعديل قوانين مبارك وعدلى منصور ويتجاهل قوانين الإخوان

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برهامى يطالب البرلمان المقبل بتعديل قوانين مبارك وعدلى منصور ويتجاهل قوانين الإخوان برهامى يطالب البرلمان المقبل بتعديل قوانين مبارك وعدلى منصور ويتجاهل قوانين الإخوان
قال ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن الكتلة السلفية فى البرلمان المقبل " 2015 " سيكون على رأس أولوياتها مراجعة وإعادة صياغة القوانين التى تمت صياغتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والفترة الانتقالية للرئيس عدلى منصور ، بالإضافة إلى القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل غياب البرلمان ، دون أن يذكر أو يشير إلى القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ، التى سيطرت خلالها جماعة الإخوان على مفاصل الدولة ، وحاولت أخونة مؤسساتها لصالح قوى وأطراف خارجية تستهدف هدم الدولة المصرية .

وأوضح برهامى أثناء جولته على المقرات الانتخابية فى محافظة الإسكندرية أن تعديل القوانين التى تم إصدارها خلال العام الجارى هدف أساسى للكتلة السلفية حال وصول أعضائها إلى مجلس النواب المقبل ، مؤكداً أن أول مطالب الكتلة السلفية ستكون تعديل تلك الحزمة من القوانين ومراجعتها بما يتواكب مع رؤية الكتلة القانونية والتشريعية للقضايا العامة .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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