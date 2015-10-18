برهامى يطالب البرلمان المقبل بتعديل قوانين مبارك وعدلى منصور ويتجاهل قوانين الإخوان

قال ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن الكتلة السلفية فى البرلمان المقبل " 2015 " سيكون على رأس أولوياتها مراجعة وإعادة صياغة القوانين التى تمت صياغتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والفترة الانتقالية للرئيس عدلى منصور ، بالإضافة إلى القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل غياب البرلمان ، دون أن يذكر أو يشير إلى القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ، التى سيطرت خلالها جماعة الإخوان على مفاصل الدولة ، وحاولت أخونة مؤسساتها لصالح قوى وأطراف خارجية تستهدف هدم الدولة المصرية .

وأوضح برهامى أثناء جولته على المقرات الانتخابية فى محافظة الإسكندرية أن تعديل القوانين التى تم إصدارها خلال العام الجارى هدف أساسى للكتلة السلفية حال وصول أعضائها إلى مجلس النواب المقبل ، مؤكداً أن أول مطالب الكتلة السلفية ستكون تعديل تلك الحزمة من القوانين ومراجعتها بما يتواكب مع رؤية الكتلة القانونية والتشريعية للقضايا العامة .



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