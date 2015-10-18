عمليات "القومى للطفولة": تلقينا بلاغا بوفاة طفل دهسته سيارة مرشح للبرلمان

أعلنت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن غرفة عمليات رصد استغلال الأطفال خلال الانتخابات البرلمانية بدأت عملها منذ الساعات الأولى مع بداية عمل اللجان الانتخابية والتى شكلها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس.

واشارت إلى أن الغرفة تعمل من خلال خريطة تضم نقاط اتصال من الجهات المعنية الشريكة فى 14 محافظة وهى (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والبحر الأحمر، والأسكندرية، ومرسى مطروح).

وكشفت الدكتورة هالة أبو على الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى بيان لها منذ قليل، أن غرفة العمليات رصدت عدة بلاغات عل خط نجدة الطفل تضمنت حالات استغلال لأطفال من بعض المرشحين، وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين واقعة وفاه طفل بالغ من العمر 4 أعوام دهسته سيارة أحد المرشحين، بالإضافة إلى قيام أحد الأحزاب المشاركة فى العملية الانتخابية باستخدام الأطفال فى حمل صور مرشحى الحزب، كما قامت إحدى المرشحات بإجبار الأطفال على المشاركة فى الدعاية الخاصة بها أمام المدارس التى تمتلكها، ورصدت غرفة العمليات قيام مجموعة من الأطفال بتوزيع البطاقات الدعائية الخاصة بأحد المرشحين أمام إحدى لجان الانتخابات.

وأضافت أن خط نجدة الطفل تلقى بلاغاً من وحدة التواصل الاجتماعى بالمجلس مفاده نشر إحدى المواقع الإلكترونية لاستغلال مرشح مجلس النواب مجموعة من الأطفال فى الدعاية الانتخابية من خلال حملهم للافتات عن المرشح وتعليقها على صدورهم، ويتخذ المجلس الإجراءات القانوينة اللازمة للتعامل مع هذه المخالفات.

وكان المجلس قد حذر من استغلال الأطفال فى الأحداث السياسية، لما له من خطورة بدنية ونفسية على الطفل وهو غير مدرك لما يطلب منه، مع التأكيد على أن غرفة عمليات (رصد استغلال الأطفال خلال الانتخابات البرلمانية) بالمجلس قد تعاملت مع كافة البلاغات التى وردت إليها بحيادية تامة وشفافية، ويتم اتخاذ عدة إجراءات من خلال آليات عمل خط النجدة 16000 منها تحويل البلاغ إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، والتواصل مع منسقى المحافظات للتدخل السريع والحد من هذه الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال.

> ويهيب المجلس بجميع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أى انتهاكات يتعرض لها الأطفال خلال فترة الانتخابات البرلمانية من خلال خط نجدة الطفل 16000 الذى يعمل على مدار 24 ساعة .

- وزير الداخلية لقوات تأمين الانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

>

- الداخلية: توزيع 5700 مقعد متحرك على لجان الانتخابات لمساعدة كبار السن

>

- الداخلية: انتظام العملية الانتخابية بكرداسة ولا توجد أى تفجيرات بالمنطقة

>

- مسئولون عرب وأجانب يتابعون عمليات التصويت فى انتخابات البرلمان.. سفير الدنمارك يقوم بجولة فى إمبابة.. ووفد الجامعة العربية يتفقد دوائر الدقى.. والبعثة الدولية المحلية فى العمرانية

>

- وزير الإسكان يدلى بصوته بالشيخ زايد.. ويؤكد:الحكومة لم تتدخل فى الانتخابات

>

- وزير التخطيط خلال الإدلاء بصوته فى العجوزة: نتمنى مجلس نواب يليق بمصر

>

- بالصور.. وزير التموين يدلى بصوته فى الإسكندرية ويطالب المواطنين بالمشاركة

>

- بالصور.. انطلاق الانتخابات البرلمانية فى 14 محافظة.. ومعاق يتصدر صفوف الناخبين بالمنيا.. وشرطة نسائية فى لجان أسوان.. وناخبان مسنان ببولاق الدكرور: "صلينا الفجر وجينا نصوت وكله فى حب مصر"

>

- بالصور.. القنصل الأمريكى يتفقد سير العملية الانتخابية بالإسكندرية

>

- القنصل الأمريكى فى الإسكندرية: الانتخابات فى مصر "مية مية"

>

- وفد البعثة الدولية المحلية لمراقبة الانتخابات يتفقد مدرسة أحمد زويل بالعمرانية

>

- بالصور.. اهتمام كبير من الفضائيات المصرية والعربية والدولية بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان.. تغطية مكثفة لزحف الناخبين على الدوائر.. وبث مباشر للحدث الديمقراطى من 14 محافظة

>

- رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون المساعدات لكبار السن فى لجان أسوان

>

- غرفة عمليات "الوزراء" : تأخر فتح 40 لجنة بالمنيا لتأخر واعتذار القضاة

>

- بعد شكاوى قضاة من 3لجان.. زكى بدر يطالب محافظ أسيوط بمحاسبة المقصر

>

- وزير الصحة: 100% طاقة تشغيل الإسعاف فى محافظات المرحلة الأولى للانتخابات

>

- "عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى حتى الآن من المشرفين على اللجان

>

- معلومات الوزراء: انسحاب مستشار بلجنة بسوهاج لوفاة والدته واستبداله بآخر

>

- بالصور.. مسنة: عايزة انتخب السيسى.. والموظف: انتخاباته خلصت من زمان

>

- الناخبات بلجان الوراق يطلقن الزغاريد ويهتفن: تحيا مصر

>

- الانتخابات البرلمانية تشتعل ببندر المحلة..الشافعى والشعراوى وشحاتة وقشطة ووهدان أبرز المرشحين.. و5 سيدات من بين المتنافسين بالدائرة.. والجميع يتفاوظ مع مرشح حزب النور لتكوين تحالف قوى

>

- مسنة عمرها 90 عاما تستعين بمرافقين للإدلاء بصوتها فى الانتخابات بإمبابة

>

- بالصور.. حملات المرشحين توزع دعاية أمام المدارس فى إمبابة

>

- رفعت قمصان: 87 منظمة دولية ومحلية للمراقبة على الانتخابات البرلمانية

>

- لجان النور الإلكترونية تستنجد بمعارضيها من التيار الإسلامى: انصروا الأقرب لكم

>

- بالصور.. بدء عمليات التصويت بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية فى 14محافظة

>

- بالفيديو والصور.. بدء توافد الناخبين ووكلاء المرشحين أمام مدارس العمرانية‎ فى انتظار بدء التصويت

>

- بالفيديو.. توافد الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالهرم قبل فتح باب التصويت

>

- بالفيديو.. تكثيف أمنى لتأمين المقرات الانتخابية مع بدء توافد الناخبين فى الجيزة

>

- بالفيديو..القوات المسلحة تزيل لافتات دعاية من حوائط منشأة حكومية بالبحيرة

>

- بالفيديو.. مقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة تصل للجنة انتخابية بالأقصر

>

- "مصر بتناديك ماتخليش حاجة تمنعك".. نصائح للحفاظ على صحتك وأنت رايح تنتخب.. خد شمسية وإزازة ميه.. ولو حامل خدى كرسى..والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ابعدوا عن الشمس.. وبلاش تمسح الحبر الفسفورى بالكحول

>