نقابة الفلاحين تحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.. وتؤكد: "واجب وطنى"

شكلت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش، النقيب العام غرف عمليات تعمل على مدار اللحظة، سير العمل بالنقابات الفرعية فى مختلف محافظات مصر ، وذلك لدفع الفلاحين وحثهم على المشاركة، حتى يكون لهم صوت قوى فى مجلس النواب.

ومن جانبه حث الحاج رشدى عرنوط نائب نقيب عام الفلاحين، فى بيان النقابة اليوم للوجه القبلى جميع المواطنين على النزول إلى اللجان الانتخابية للمشاركة فى اختيار النواب للمجلس المرتقب، قائلاً: إن الفلاحين أكثر الناس حرصًا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وطالب نائب النقيب العام للفلاحين، حسب بيان اليوم، جميع أطياف الشعب بالنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حتى تكتمل خريطة المستقبل ونستطيع المضى قدمًا فى تحقيق النهضة الاقتصادية لبلادنا، مؤكدًا أنه على المواطن أن يضع أمامه مصلحة الدولة بعيدًا عن المصالح الشخصى.

وفى نفس السياق، قال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن النقابة تتابع سير العملية الانتخابية فى الـ 14 محافظة، من خلال النقابات الفرعية، لأن النقابة لها عدد من المرشحين التى ضخت بهم حتى يكون للفلاح صوت يطالب بحقوقه التى نص عليها الدستور.

وطالب مصطفى كمال، جموع الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، من أجل المصلحة العليا للبلاد، والتى ستتحقق باكتمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مشيرًا إلى العملية الانتخابية تسير بشكل مستقر وأمن فى ظل التكثيف الأمنى الذى وفر الحماية والأمان للمواطنين، حتى الأن لم توجد مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية والملاحظات طفيفة.

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