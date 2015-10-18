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رسميا - الزمالك يفقد جبر في مباريات ' حسم مصير فيريرا '

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رسميا - الزمالك يفقد جبر في مباريات ' حسم مصير فيريرا ' رسميا - الزمالك يفقد جبر في مباريات ' حسم مصير فيريرا '

تأكد غياب علي جبر مدافع الزمالك عن افتتاحية فريقه في رحلة الدفاع عن لقبه بانطلاق الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل أمام وادي دجلة.

وأصيب جبر بجزع في الكاحل خلال مواجهة كأس السوبر أمام الأهلي التي انتهت بخسارة الزمالك 3-2 في ملعب هزاع بن زايد.

وقال أيمن فريد طبيب الزمالك عبر موقع النادي الرسمي يوم الأحد: "سيغيب علي جبر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعدما أكدت الإصابة حاجته لبرنامج علاجي طويل".

وبهذا يغيب جبر عن دفاع الزمالك في المباريات الثلاثة ضد وادي دجلة يوم الأربعاء ثم أسوان يوم 25 أكتوبر ثم الإنتاج الحربي يوم 31 أكتوبر الجاري.

تلك المباريات وصفها عضو مجلس إدارة لـFilGoal.com رفض ذكر اسمه إنها ستكون حاسمة لمستقبل البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني. طالع التفاصيل

وتتوقف مسابقة الدوري بعد ذلك بسبب المباريات الدولية للمنتخب المصري والأوليمبي.

ويعتمد فيريرا في دفاع الزمالك على محمد كوفي وأحمد دويدار في غياب علي جبر.

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