حازم إمام: لاعبو الزمالك لا دخل لهم بمستقبل الجهاز الفني

أكد حازم إمام قائد الزمالك احترامه لقرارات مجلس الإدارة الخاصة بالجهاز الفني للفريق الأبيض بعد تجديد الثقة مؤقتا في جوزفالدو فيريرا المدير الفني عقب خسارة كأس السوبر أمام الأهلي.

وكان مرتضى قد هاجم الجهاز الفني ووصف فيريرا بأنه فاشل قبل أن يتم احتواء الأمر في جلسة اجتماع مجلس الإدارة مساء السبت والتي تم فيها تجديد الثقة في البرتغالي.

وقال حازم إمام عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "لا تدخل لنا في مسألة استمرار الجهاز الفني الحالي من عدمه لأن هذا ليس دور اللاعبين".

وأضاف "لاعبو الزمالك يحترمون قرارات الإدارة وما تتداوله الصحف حول اعتراض بعض اللاعبين على تغيير فيريرا غير صحيح".

وأتم "التدخل في تشكيل الجهاز الفني ليس من اختصاصات اللاعبين.. ونمتثل لأي قرار يخص الإدارة التي دائما ما تعمل لمصلحة الفريق".

وعوقب إمام بالإيقاف لمدة مباراتين بعد اقتحامه ملعب مباراة الأهلي في كأس السوبر عقب قيام رمضان صبحي لاعب المنافس بالوقوف على الكرة.