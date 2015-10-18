بالصور - حشد جماهيري وتحية لزيزو وسخرية من قائد الزمالك في مران الأهلي

جماهير حمراء تغطي المدرجات بالكامل. ظهور سيد عبد الحفيظ الأول بعد العودة. تحية وشكر لعبد العزيز عبد الشافي. مران أول مثير لجوزيه بيسيرو مع الأهلي.

بيسيرو بدأ رسميا مهمته كمدير فني جديد للنادي الأهلي بعدما تولى المهمة من عبد العزيز عبد الشافي زيزو الذي قاد الفريق في لقاء السوبر ضد الزمالك.

زيزو نجح في رفع لقب السوبر بعدما هزم الزمالك بثلاثية مقابل هدفين بالإمارات. ليسلم المهمة لبيسيرو.

وقدم الأهلي بيسيرو في مؤتمر صحفي صباح الأحد قبل أن يخوض البرتغالي أول مران له مع الفريق.

وشهدت المران حضور جماهيري كبير جدا لتحية لاعبي الأهلي واستقبال بيسيرو وتشجيع لأجل الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق خلال الأسبوع الجاري.

وحرصت جماهير الأهلي على تحية "زيزو" الذي تولى تدريب الأهلي لأقل من أسبوع وحصد معه لقب السوبر.

كما رفعت الجماهير الحمراء لافتات سخرية من حازم إمام قائد نادي الزمالك بعد ما بدر منه في لقاء السوبر ضد رمضان صبحي.

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وفي نهاية المباراة تجمعت الجماهير على لاعبي الفريق للحصول على قمصان الأهلي مما أدي إلى ازدحام شديد ليدخل لاعبي الفريق سريعا إلى غرف خلع الملابس.

وكان محمود طاهر رئيس النادي الأهلي قد غادر ملعب التتش بعد هجوم الجماهير على مرتضى منصور. (طالع التفاصيل).

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس في أول مباريات الفريق بالدوري المصري الموسم الجديد.