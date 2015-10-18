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لجان سوهاج الفرعية تعاود فتح باب الاقتراع عقب الاستراحة

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لجان سوهاج الفرعية تعاود فتح باب الاقتراع عقب الاستراحة لجان سوهاج الفرعية تعاود فتح باب الاقتراع عقب الاستراحة

عاودت اللجان الفرعية البالغ عددها 1382 لجنة فرعية في محافظة سوهاج فتح أبوابها أمام الناخبين من ابناء محافظة سوهاج.

يصل عدد الناخبين إلى أكثر من 2 مليون موزعين على 12 دائرةً انتخابية عاودت استقبال الناخبين بعد الأستراحة التي حددتها «اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية» لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على اللجان الانتخابية المختلفة.

يشار إلى انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015  صباح اليوم الأحد،  في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة. و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “. ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.

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