مدير أمن سوهاج يتفقد انتشارالشرطة بمشاركة الجيش لتأمين الانتخابات

تفقد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد ابو الفتوح؛ عددًا من الكمائن الثابتة والدوريات المتحركة وأطقم العمل بسيارات الحماية المدنية والمفرقعات بنطاق المديرية.

واكد على أن هناك 15 ألف ضابطٍ وفرد أمن بالإضافة إلى 9 لواءات يقومون بتأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والبالغ عددهم 5 آلاف ضابط ومجند.

يشار إلى انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 صباح اليوم الأحد، في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة. و يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” في حب مصر “و ” إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”و ” نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “. ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان و الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015.