الصحة: وفاة مواطن وإصابة 16 آخرين وإطلاق نار في اليوم الانتخابي الأول

أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، من داخل «غرفة الأزمات والكوارث» التابعة للوزارة عن حصيلة اليوم الأول للانتخابات، عن تسجيل حالة وفاة طبيعية و16 إصابة.

أكد وزير الصحة والسكان، أن جميع القطاعات الطبية بالوزارة ممثلة داخل غرفة العمليات. وأعلن خلال تفقده لغرفة الأزمات داخل الوزارة التي انعقدت منذ الصباح الباكر للوقوف علي الوضع الصحي خلال الانتخابات، أن هناك أطباء من الرعاية العاجلة والصيدلة والطب العلاجي وبنوك الدم والإسعاف يشاركون بالغرفة، مشيرًا إلى أن هناك غرف عمليات موازية بكل محافظةٍ تتواصل بشكل مستمر مع الغرفة.

واضاف الوزير أن حالات إصابات بسيطة منها حالة مرضية بالإسكندرية داخل وحدة رأس التين،وحالة هبوط عام بالعامرية. مشيرًا لحالة وفاة طبيعية لناظر مدرسة بمحافظة البحيرة أصيب بسكتة قلبية وجرى تسليمه لذويه، وفي محافظة الجيزة وجد جسم غريب داخل مجمع مدارس أبو رواش وجرى التعامل معه قبل الجهات الأمنية ، وفي لجنة المنصورية أطلق أحد المواطنين طلق ناري دون وقوع إصابات، وفي لجنة بني مزار هناك حالة إصابة بارتفاع بضغط الدم، في سوهاج حالة واحدة إغماء.

وأضاف أن هذه هي كل الحالات التي رصدتها غرفة العمليات.

وأعلن أن إجمالي عدد سيارات الإسعاف ٢٨٤٢ سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية بالإضافة إلي أن جميع هذه السيارات في حالة استعداد تمام حول مقر اللجان الانتخابية، كما أن المستشفيات في حالة استعداد قصوى طوال فترة الانتخابات.