اتهام خليجيين بالاعتداء على ثالث وقتله بسكين

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة خليجيين بتهمة الاعتداء على ثالث من الجنسية نفسها، والتسبب في وفاته بعد طعنه بسكين في يده أثناء تجوله مع صديقه بالقرب من منزله في منطقة القوز.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إن المجني عليه تعرض لطعنة بسكين أحدثت جرحاً غائراً في يده أفضى إلى وفاته، دون توضيح الأسباب التي دفعت المتهميْن إلى الاعتداء على الضحية.

وقال صديق للمجني عليه في التحقيقات، إنه كان برفقة الأخير وقت الحادثة، بموجب طلب منه من أجل التجول معه في المنطقة، وأنه باقترابهما من مكان تواجد المتهميْن في المكان المذكور، توجها إليهما، وسلما عليهما، ومن ثم عاد هو إلى مركبته، بانتظار المجني عليه الذي ظل يتحدث معهما، إلى أن سمع صوت صراخه، فهرع إليه، وشاهد أحد المتهمين يسحب سكيناً من جيبه ويطعنه في يده.

وأفاد شاهد آخر وهو سائق سيارة أجرة، أن المجني عليه استوقفه، عند تقاطع إشارات مركز القوز للبولينغ، ووقف أمام مركبته والدماء تسيل من يده، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من سؤاله عن سبب الجرح الذي في يده، أو الدماء التي تسيل منها..

ولا الشخص الذي اعتدى عليه، لأنه لا يجيد فهم اللغة العربية، في وقت أوضح فيه أن المجني عليه استلقى على رصيف الشارع من شدة النزيف الذي ألم به جراء ذلك الاعتداء، بعد أن حاول أحد السائقين من جنسية خليجية إسعافه قبل نقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف.