مش الرجالة بس الستات كمان.. اعرفى الفرق بين رغبتك وقدرتك الجنسية

المخ المحرك الأساسى للرغبة الجنسية للنساء

عند الحديث عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، غالبا ما تقترن القدرة الجنسية بالرجال، أما النساء فالأمر دائما يبقى محصورا فى الرغبة الجنسية لديهن، فيما يؤكد استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا أن النساء أيضا يملكن ما يعرف بالقدرة الجنسية.>فى البداية يوضح أبو النجا أن الرغبة الجنسية للنساء تنبع من العقل، ولا يوجد أى عضو بالجسم يمكن أن يثير المرأة فى حال رفض عقلها للعلاقة الجنسية، على عكس الأمر لدى الرجال، وهو ما يعد ردا قويا وحاسما لمروجى جريمة الختان.

وأضاف أن إثارة المرأة الجنسية ورغباتها فى الجنس تنبع من العقل وحده ثم يأتى بعده دور الأعضاء الحسية الأخرى بالجسم.

ما هى القدرة الجنسية للنساء.

>أما عن طبيعة القدرة الجنسية للنساء فهى أمر مختلف عن الرغبة بشكل كلى، ويوضح أبو النجا أن القدرة الجنسية للمرأة تعنى قدرتها على الوصول للنشوة الجنسية أثناء العلاقة الحميمة.

وعلى عكس الرغبة الجنسية للمرأة فالقدرة ترتبط أكثر بالأعضاء والعوامل الحسية بالجسم، وبالطبع فهى مرحلة لاحقة للرغبة الجنسية، وهى التى تلعب فيها الأعضاء التناسلية دورا فعالا فى الوصول إليها، وتتأثر بالسلب لدى النساء المختنات.