هيثم الحريرى: الانتخابات تجرى بنزاهة وشفافية

أصدر المرشح هيثم الحريرى نجل المناضل الراحل أبو العز الحريرى والمرشح بدائرة محرم بيك بالإسكندرية، بياناً منذ قليل، جاء فيه " تجرى العملية الأنتخابية بنزاهة وشفافية كاملة فى ظل تعاون من الجيش والشرطة وتحت إشراف الساده القضاة، كما نشيد بالجهود الضانية التى يقوم بها رجال الشرطة المصرية حيث تم القاء القبض على أربعة مواطنين يوزعون رشاوى انتخابية وفى حوزتهم عشرات الألاف من الجنيهات يستخدمونها فى شراء الأصوات.

وأضاف البيان " الملاحظة الوحيدة : قيام رجال مبارك السابقين بشراء الأصوات حتى وصل الصوت إلى 500 جنية فى دائرة محرم بك، وفى ظل مشاركة ضعيفة من المصريين فمن المؤكد وصول الفاسدين كل الفاسدين إلى مجلس النواب القادم على حساب من ترشح من شرفاء الوطن، نداء إلى كل مصرى وإلى أهالى دائرة محرم بك ، بأيديكم وبأصواتكم تستطيعون إسقاط الفاسدين وبأصواتكم سينجح كل وطنى شريف ومخلص، نناشدكم النزول إلى صناديق الانتخاب واختيار من يمثلكم ويسعون لتحقيق مصالحكم والدفاع عن حقوكم.

وتستحوذ الاسكندرية على 5.5% الكتلة التصويتية لمصر باجمالى 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا يصوتون فى 10 لجان عامة ثمثل 10 دوائر بواقع 1676 لجنة فرعية تحت اشراف 692 مقرا انتخابيا ويتنافس 390 مرشحاً على 25 مقعدا فرديا بالدائرة

>ويصوت الناخبين لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم " في حب مصر"و"النور"و"الاستقلال والجبهة المصرية" و" فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا،الذى يضم محافظات الإسكندرية – 7 مقاعد - والبحيرة - 7 مقاعد - ومرسى مطروح – مقعد واحد ".