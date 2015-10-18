أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

هيثم الحريرى: الانتخابات تجرى بنزاهة وشفافية

Google+ Print
هيثم الحريرى: الانتخابات تجرى بنزاهة وشفافية هيثم الحريرى: الانتخابات تجرى بنزاهة وشفافية
أصدر المرشح هيثم الحريرى نجل المناضل الراحل أبو العز الحريرى والمرشح بدائرة محرم بيك بالإسكندرية، بياناً منذ قليل، جاء فيه " تجرى العملية الأنتخابية بنزاهة وشفافية كاملة فى ظل تعاون من الجيش والشرطة وتحت إشراف الساده القضاة، كما نشيد بالجهود الضانية التى يقوم بها رجال الشرطة المصرية حيث تم القاء القبض على أربعة مواطنين يوزعون رشاوى انتخابية وفى حوزتهم عشرات الألاف من الجنيهات يستخدمونها فى شراء الأصوات.

وأضاف البيان " الملاحظة الوحيدة : قيام رجال مبارك السابقين بشراء الأصوات حتى وصل الصوت إلى 500 جنية فى دائرة محرم بك، وفى ظل مشاركة ضعيفة من المصريين فمن المؤكد وصول الفاسدين كل الفاسدين إلى مجلس النواب القادم على حساب من ترشح من شرفاء الوطن، نداء إلى كل مصرى وإلى أهالى دائرة محرم بك ، بأيديكم وبأصواتكم تستطيعون إسقاط الفاسدين وبأصواتكم سينجح كل وطنى شريف ومخلص، نناشدكم النزول إلى صناديق الانتخاب واختيار من يمثلكم ويسعون لتحقيق مصالحكم والدفاع عن حقوكم.

وتستحوذ الاسكندرية على 5.5% الكتلة التصويتية لمصر باجمالى 3 ملايين و291 ألفا و734 ناخبا يصوتون فى 10 لجان عامة ثمثل 10 دوائر بواقع 1676 لجنة فرعية تحت اشراف 692 مقرا انتخابيا ويتنافس 390 مرشحاً على 25 مقعدا فرديا بالدائرة
>ويصوت الناخبين لاختيار 15 نائبا يمثلون واحدة من قوائم " في حب "و"النور"و"الاستقلال والجبهة المصرية" و" فرسان مصر" المتنافسة فى قطاع غرب الدلتا،الذى يضم محافظات الإسكندرية – 7 مقاعد - والبحيرة - 7 مقاعد - ومرسى مطروح – مقعد واحد ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم