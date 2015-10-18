تزايد أعداد الناخبين باللجان الانتخابية بسوهاج

شهدت لجنة مستشفى حميات سفلاق بمركز ساقلته بسوهاج قيام شخصين مريضين الأول يضع قدمه فى الجبيرة والثانى يمشى بعكازين وخارج من اللجنة للإدلاء بصوتهما فى الانتخابات البرلمانية بعد أن تحاملا على نفسيهما.

ومن جانب آخر يشهد مركز ساقلته بمحافظة سوهاج إقبالا كبيرا اليوم من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وما زال الاقبال يتزايد حتى هذه اللحظة من قبل الرجال والسيدات والشباب.

ويصوت مليونين و655 ألف و282 ناخب وناخبة فى سوهاج لاختيار 22 نائبا من بين 232 مرشحا بـ12 دائرة هى بندر ومركز سوهاج وأخميم وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والعسيرات والمنشاه والمراغة وطما وطهطا وجهينة . ويصل عدد المراكز الإنتخابية بالمحافظة الى 734 مركز تضم 1383 لجنة فرعية يشرف عليها جميعا 1382 قاضيا ومستشارا.

كما يصوت الناخبين لاختيار قائمة من الـ 4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى " في حب مصر "و " إئتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"و " نداء مصر" و"كتلة الصحوة الوطنية المستقلة ".

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وقنا واسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا فى برلمان 2015 .

>