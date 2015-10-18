رئيس جامعة المنصورة يكرم العاملين بمستشفى الأطفال لحصولهم شهادة الجودة

إحتفلت مستشفى الأطفال الجامعى ، بحصولها على شهادة الجودة فى المستشفيات الأيزو 9001 العالمية لجودة المستشفيات وكرمت طواقم العمل المشاركة فى الحصول على الجودة بقاعة الدكتور المهدى البسوسى.

جذاء ذلك بحضور الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية نيابة عن محافظ الدقهلية والدكتور على شلتوت مدير المستشفى الأسبق والدكتور احمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعي .

وأشار الدكتور احمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى ان المستشفى لها رسالة وهى الاهتمام بصحة الأطفال ورؤية المستشفى ان تقدم أفضل خدمة طبية للطفل المريض وبدعم من رئاسة الجامعة ، كما قدم الشكر لكل العاملين بالمستشفى 2256 من عمال وأطباء وهيئة تمريض على الجهد الدئوب فى سبيل الارتقاء بالخدمة الطبية والحصول على الجودة ونحن اليوم نحتفل اليوم بأولى خطوات المستشفى نحو العالمية ونحن جميعا نعمل على رسم البسمة على وجوه أطفالنا.

كما أضاف ان المستشفى لديها رؤية مستقبلية للوصول على مستوى أفضل والحصول على العديد من شهادات الجودة العالمية وايضا الحصول على شهادة GCI العالمية للمستشفيات.

وأضاف الدكتور على شلتوت المدير الاسبق للمستشفى اننا لدينا كودار متميزة استطاعت ان تحول المستشفى من مجرد مستشفى عادى الى الى مستشفى متميز للعمل على تقليل قوائم الانتظار الطويلة .

وأشار الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اننا اليوم لا ننسى ان نشكر الجهود التى بذلت فى سبيل الحصول على الجودة فى المستشفيات وتحسين الخدمة الطبية لاطفالنا كما أنقل تحية السيد محافظ الدقهلية لجميع العاملين بالمستشفى ولجامعة المنصورة لحصول المستشفى على شهادة الجودة الطبية .

وأكد الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب أن كل من زار الجامعة اشاد بخدماتها وبكلياتها وبعقول ابنائها ولدينا عقول نتميزة والجامعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم .

ويجب أن نشعر بالفخر اننا ننتمى الى هذه الجامعة كما اتقدم لجمع العاملين بالتهنئة للحصول على الجودة والتى نتمنى ان تكون الطريق الى العالمية كما أتوجه بالشكر للدكتور محمد غنيم صاحب فكرة انشاء المراكز المتخصصة داخل الجامعة والتى تحمل اسم جامعة المنصورة .

>ومن جانبه تقدم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، بالشكر لكل عامل وكل هيئة التمريض وكل طبيب الذين عملوا بجهد فى سبيل الحصول على الجودة كما اتوجه بالشكر لكل ادارات المستشفى السابقين وعبر عن فخره واعتزازه بتواجده بين اساتذة كلية الطب وقسم الأطفال

>وأكد اننا يجب ان نؤمن بأنفسنا وبرسالتنا التى تقدمها فى سبيل البشرية كما سنعمل جميعا على تقليل قوائم الانتظار وتقديم افضل خدمة طبية ،كما اتوجه بالشكر لجميع القيادات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية .

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