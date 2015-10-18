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القبض على أنصار مرشحة بالعمرانية لتوزيع مال على الناخبين واستخدام “لاب توب” لتوجيههم

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القبض على أنصار مرشحة بالعمرانية لتوزيع مال على الناخبين واستخدام “لاب توب” لتوجيههم القبض على أنصار مرشحة بالعمرانية لتوزيع مال على الناخبين واستخدام “لاب توب” لتوجيههم

أرشيفية

ألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على مجموعة من أفراد حملة “أسماء حكيم” المرشحة عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة من أمام مدرسة أحمد زويل بالعمرانية، وذلك بسبب وقوف ميكروباص تابع لأنصار المرشحة أمام اللجنة، ومعلق عليه بوسترات دعائية للمرشحة، ووجود لاب توب لتوجيه المرشحين لانتخابها، بجانب وجود أموال يقدمها أنصار المرشحة للناخبين كرشاوى انتخابية.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 المراسل: عمر شوقي

 

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