مناوشات بين المرشحين ومؤيديهم أمام مقار انتخابات البرلمان في الأقصر

شهد عدد من اللجان بدائرتي أرمنت والقرنة، غرب محافظة الأقصر، مناوشات عديدة بين المرشحين ومؤيديهم فى محاولة من كل منهم للتأثير على الناخبين.

وشهدت دوائر أرمنت وإسنا والأقصر، قيام بعض المرشحين باستخدام السيارات لنقل الناخبين إلى مقار اللجان وتقديم بطاقات دعائية لهم بالقرب من الجان لتوجيههم نحو التصويت لهم.

ورصد مراقبون بدائرة القرنة، قيام أحد المرشحين باستخدام المال السياسي لجذب أصوات الناخبين، وذلك بتقديم مبالغ مالية نقدًا بالقرب من اللجان مع توفير وسيلة المواصلات اللازمة لنقل الناخبين إلى مقار اللجان ثم إعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى.

وحاول شقيق المرشح افتعال عدة أزمات داخل لجان مدرسة نجع الجسر وجزيرة أرمنت وحاجر قرية الضبعية بدائرة القرنة، لإيقاف عملية التصويت، فيما قام مرشحون آخرون بحث المواطنين على الخروج للتصويت لصالحهم عبر مكبرات الصوت.