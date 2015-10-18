«مجلس الوزراء»: غدًا الاثنين يوم عمل.. ولا إجازة للانتخابات

أكد رفعت قمصان ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات البرلمانية، عدم منح الاثنين إجازة بالدولة، مشيرا إلى انتظام العمل في كل المصالح الحكومية وفقا للمواعيد الرسمية.

وقال قمصان ، فى مؤتمر صحفي بمقر غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء ، الأحد، إن أيام الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية ليست إجازة.

> ووجَّه مستشار رئيس الوزراء رؤساء المصالح الحكومية والقطاع الخاص، بالتيسير على الناخبيين من محافظات الصعيد، للإدلاء بأصواتهم والسماح لهم بالاستئذان مبكرا للحاق بمواعيد العمل داخل اللجان بمحافظاتهم.