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«مجلس الوزراء»: غدًا الاثنين يوم عمل.. ولا إجازة للانتخابات

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«مجلس الوزراء»: غدًا الاثنين يوم عمل.. ولا إجازة للانتخابات «مجلس الوزراء»: غدًا الاثنين يوم عمل.. ولا إجازة للانتخابات

رفعت قمصان

أكد رفعت قمصان ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات البرلمانية، عدم منح الاثنين إجازة بالدولة، مشيرا إلى انتظام العمل في كل المصالح الحكومية وفقا للمواعيد الرسمية.

وقال قمصان ، فى مؤتمر صحفي بمقر غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء ، الأحد، إن أيام الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية ليست إجازة.
> ووجَّه مستشار رئيس الوزراء رؤساء المصالح الحكومية والقطاع الخاص، بالتيسير على الناخبيين من محافظات الصعيد، للإدلاء بأصواتهم والسماح لهم بالاستئذان مبكرا للحاق بمواعيد العمل داخل اللجان بمحافظاتهم.

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