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رئيس أركان القوات المسلحة: أعلنا عدد قوات التأمين حتى يطمئن الناخب

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رئيس أركان القوات المسلحة: أعلنا عدد قوات التأمين حتى يطمئن الناخب رئيس أركان القوات المسلحة: أعلنا عدد قوات التأمين حتى يطمئن الناخب
طمأن الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المصريين على تأمين خط سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أنه تعمد إعلان مشاركة أكثر من 10085 جنديًا من ضباط وضباط صف وجنود، فضلاً عن الإعلان عن منظومة تأمين من أول اللجان الانتخابية حتى الشوارع وكل شىء ووجود ممثلين لهم فى كل محافظات حتى يطمئن ويتأكد الناخبين من إجراءات التأمين.

وأكد رئيس أركان القوات المسلحة، أن هذه الإجراءات لا تساوى شيئًا إن لم يكن لها صدى عند الناخب، قائلا: "كل ما يحدث لن يساوى شيئًا إن لم يكن له رصيد عند الناخب"، موضحًا أن الهدف من كل هذه الإجراءات أن الناخب يشارك بطريقة مريحة وغير مرهقة له.

ووجه رئيس الأركان كلامه إلى المواطنين، قائلاً: "أخاطب كل أهلينا أن حق بلادنا أن ينزلوا ويدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية ويختاروا الأصلح الذى يمثلهم فى مجلس الشعب"، مؤكدًا أن خطة التأمين متوازنة فى كل محافظات الجمهورية.


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