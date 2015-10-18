وزير الدفاع لرجال الجيش والشرطة بمقار اللجان: عليكم حماية إرادة المواطنين

تفقد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة للوقوف على الحالة الأمنية، حيث تابع أعمال التأمين والتأكد من الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها لتأمين الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية داخل اللجان .

وأكد الفريق أول صدقى صبحى خلال مصافحته لعدد من عناصر القوات المسلحة والشرطة المشاركين فى التأمين على الدور العظيم الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين الجبهة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وحماية إرادة المواطنين خلال الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، وأشاد بأداء رجال القضاء المصرى الشامخ فى العملية الانتخابية لواجباتهم لتحقيق اقصى درجات النزاهة والشفافية لإرادة شعب مصر العظيم، كما صافح عدد من المواطنين الذين اشادوا بالجهود الكبيرة التى يقوموا بها لحماية المجتمع والحفاظ على أمن الوطن وبث الطمانينة لأبناء الشعب المصرى .

كما تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من اللجان الانتخابية بمحافظتى الأسكندرية وأسيوط وذلك لمتابعة الإجراءات والتدابير التى تم اتخاذها لتأمين الناخبين وضمان سير عملية التصويت داخل اللجان والتصدى بكل حسم لأى محاولات من شأنها عرقلة العملية الانتخابية والتاثير على إرادة المواطنين.

وأكد الفريق محمود حجازى ان الهدف الذى تسعى اليه مصر هو اكتمال خارطة الطريق من خلال تنفيذ انتخابات نيابية حرة ونزيهة، حتى يختار الشعب المصرى من يمثله فى البرلمان المقبل، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة تنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان تأمين العملية الانتخابية بكل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية، وتوفير المناخ الملائم للمواطنين للادلاء بأصواتهم بحرية كاملة وعدم السماح بأى محاولة للتأثير على اراداتهم الحرة.

ووجه التحية لابناء الشعب المصرى الذين تحملوا المسئولية الوطنية والنزول الى اللجان بكافة محافظات الجمهورية لاختيار الأصلح لتمثيلهم فى البرلمان بكل عناية، معربا عن امله ان تشهد هذه الانتخابات نسبة إقبال كبيرة تتناسب مع اهميتها فى بناء المستقبل.

كما وجه التحية لرجال القوات المسلحة الذين يمارسون مهامهم الوطنية فى حماية الوطن وصون مقدساته.

>هذا وقد اعطى الفريق اول صدقى صبحى اوامرة بقيام كبار قادة القوات المسلحة بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية للإطمئنان على انتظام وسير اعمال التأمين فى محيط الجان والمقار الانتخابية .

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