محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في الشهيد هادف الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في الشهيد البطل هادف حميد الشامسي الذي قضى خلال أدائه واجبه الوطني والقومي ضمن قواتنا المسلحة الباسلة المشاركة في التحالف العربي لإعادة الأمل والشرعية إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة.

فقد قام سموه يرافقه معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مساء اليوم بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة زاخر في مدينة العين إذ أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لاسرة وذوي الشهيد راجيا الخالق تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وينزله وشهداء الوطن الأعزاء منازل الأخيار والأبرار والصديقين .. إنا لله وانا إليه راجعون .

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