القيادات الكنسية تشارك في انتخابات البرلمان بمحافظات مصر

توجه نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، صباح اليوم الأحد، لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية.

> وأكدت الكنيسة أن الأنبا باخوميوس يعاني من ظروف صحية سيئة، ولكنه شارك في لفتة وطنية إيجابية منه ونموذج مشجع لأبنائه ليقتدوا بنيافته في المشاركة.

كما توجه الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر وتوابعها يرافقه عددًا من الآباء الكهنة إلى صناديق الاقتراع ليدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2015، وذلك بمقر اللجنة بمدرسة وادي الملكات الابتدائية بالأقصر.

> ومن جانب آخر شارك الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين في انتخابات مجلس النواب، حيث توجه إلى اللجنة الانتخابية المسجل بها اسمه للإدلاء بصوته.

وتوجه نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا، صباح اليوم، إلى المدرسة التجارية الثانوية بصفارة دشنا، وذلك لأداء واجبه الوطني بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية

> هذا وقد صرح عقب إدلاءه بصوته بأنه يتمني أن يفوز الأصلح والأجدر ومن يحقق صالح الوطن قبل مصالح الأشخاص. داعيا جميع أفراد الشعب المصري إلى التكاتف والايجابية في المشاركة الانتخابية حتي يتسني النهوض ببلدنا والارتقاء بوطننا.