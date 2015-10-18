صور|| وزير التنمية المحلية يتابع الانتخابات بالأقصر عبر الفيديو كونفرانس

تابع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مراحل سير الانتخابات بمحافظة الأقصر، من خلال غرفة الفيديو كونفرانس بمركز عمليات انتخابات مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر، حيث اطمأن من محافظ الأقصر محمد بدر على اجراءات الانتخابات، وفتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين وانتظام عمل غرف العمليات بالأقصر.
وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.