أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صور|| وزير التنمية المحلية يتابع الانتخابات بالأقصر عبر الفيديو كونفرانس

Google+ Print
صور|| وزير التنمية المحلية يتابع الانتخابات بالأقصر عبر الفيديو كونفرانس صور|| وزير التنمية المحلية يتابع الانتخابات بالأقصر عبر الفيديو كونفرانس

الوزير خلال متابعة العملية الانتخابية

تابع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، مراحل سير الانتخابات بمحافظة الأقصر، من خلال غرفة الفيديو كونفرانس بمركز عمليات انتخابات مجلس النواب بديوان عام محافظة الأقصر، حيث اطمأن من محافظ الأقصر محمد بدر على اجراءات الانتخابات، وفتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين وانتظام عمل غرف العمليات بالأقصر.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا