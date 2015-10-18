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صور|| كبار السن يدلون بأصواتهم في بولاق الدكرور.. و”الاب توب” و”البوسترات” أبرز المخالفات

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صور|| كبار السن يدلون بأصواتهم في بولاق الدكرور.. و”الاب توب” و”البوسترات” أبرز المخالفات صور|| كبار السن يدلون بأصواتهم في بولاق الدكرور.. و”الاب توب” و”البوسترات” أبرز المخالفات

مخالفات أمام لجنة انتخابية ببولاق الدكرور

رصدت عدسة وكالة أنباء “أونا” إدلاء الناخبين بأصواتهم، داخل لجنة انتخابية بمدرسة زنين بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، في انتخابات مجلس النواب، وكان ملاحظًا أن معظم الناخبين من كبار السن.

ووقعت مخالفات انتخابية أمام اللجنة، حيث قام أحد أنصار مرشح باستخدام “الاب توب” لتعريف الناخبين برقم لجنتهم الانتخابية وتسهيل الأمر عليهم وكذلك توجيههم لانتخاب مرشحه، كما انتشرت البوسترات الدعائية لأحد المرشحين أمام اللجنة.

وانطلقت، صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

 المراسل : عمر شوقي

 

 

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