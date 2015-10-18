التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق

نفذت قـوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 23 ضربة جوية ضد تنظيم ” داعش ” في سوريا والعراق خلال الـ24 ساعة الماضية .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، عن قوة المهام المشتركة في بيان أصدرته اليوم، إن طائرات التحالف نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش في العراق , وخمس ضربات إلى الجماعة المتشددة في سوريا .

وأضاف البيان أن الضربات في العراق نفذت قرب تسع مدن بينها سنجار والرمادي والموصل وكيسيك , دمرت خلال مدافع ثقيلة ومواقع قتالية ومركبات تابعة لتنظيم داعش .

وأشار البيان أيضًا إلى أنه في سوريا تركزت الضربات قرب مدينة ” البوكمال وحلب والرقة ” معقل التنظيم , بينما دمرت غارتان قطعة مدفعية.