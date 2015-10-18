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التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق

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التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق التحالف الدولي ينفذ 23 ضربة جوية ضد «داعش» في سوريا والعراق

نفذت قـوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 23 ضربة جوية ضد تنظيم ” داعش ” في سوريا والعراق خلال الـ24 ساعة الماضية .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) ، عن قوة المهام المشتركة في بيان أصدرته اليوم، إن طائرات التحالف نفذت 18 ضربة جوية ضد داعش في العراق , وخمس ضربات إلى الجماعة المتشددة في سوريا .

وأضاف البيان أن الضربات في العراق نفذت قرب تسع مدن بينها سنجار والرمادي والموصل وكيسيك , دمرت خلال مدافع ثقيلة ومواقع قتالية ومركبات تابعة لتنظيم داعش .

وأشار البيان أيضًا إلى أنه في سوريا تركزت الضربات قرب مدينة ” البوكمال وحلب والرقة ” معقل التنظيم , بينما دمرت غارتان قطعة مدفعية.

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