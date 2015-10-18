«الزغاريد» بعد الإدلاء بالأصوات في المنيا

تجمعت بعض السيدات أمام مدرسة الاتحاد الإعدادية جنوب المنيا، وأطلقن الزغاريد ابتهاجًا بالانتخابات بعد الإدلاء بأصواتهن.

وكانت لجان جنوب المنيا شهدت منافسة ساخنة بين المرشحين بالحشد وتخصيص سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان.

ويصوت 2 مليون و974 ألفًا و649 ناخبًا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ9 تحت إشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحًا منهم 160 مستقلًا و91 حزبيًا على 25 مقعدًا فرديًامخصصة للمحافظة بالبرلمان.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد .