إيقاف حازم إمام مباراتين وتغريم الأهلي والزمالك 10 آلاف جنيه بعد أحداث السوبر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك، لمدة مباراتين، وذلك للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري.

وحصل الأهلي على لقب السوبر بعد فوزه على الزمالك بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت، الخميس الماضي، في الإمارات حيث شهدت المباراة نزول حازم إمام إلى أرضية الملعب رغم أنه خارج قائمه فريقه، وتعديه على بعض لاعبي الأهلي.

كما قررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على ناديي الأهلي والزمالك قيمتها عشرة آلاف جنيه لكل ناد، وذلك لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء خلال مباراة السوبر الخميس الماضي، بجانب إيقاف حمادة أنور المدير الإداري للزمالك لمدة مباراة واحدة، بعد طرده في نفس اللقاء بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.