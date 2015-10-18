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إنفوجراف|| القوائم المشاركة في الانتخابات.. «الجبهة والاستقلال» أكبر المشاركين و«في حب مصر» الثانية

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إنفوجراف|| القوائم المشاركة في الانتخابات.. «الجبهة والاستقلال» أكبر المشاركين و«في حب مصر» الثانية إنفوجراف|| القوائم المشاركة في الانتخابات.. «الجبهة والاستقلال» أكبر المشاركين و«في حب مصر» الثانية

القوائم المشاركة في انتخابات مجلس النواب

كتب : أحمد يحيى ونانيس البيلي

تنشر وكالة أنباء “أونا”، القوائم المشاركة في انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت المرحلة الأولى منها، صباح اليوم، في 14 محافظة، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومين، و27 مليون ناخب مقيدون في قاعدة البيانات يحق لهم التصويت من أصل 55.6 مليون في أكثر من 100 لجنة عامة على مستوى محافظات الجمهورية، وسط مراقبة من عدد من المنظمات الدولية، وتأمين من قوات الجيش والشرطة.

قائمة حزب النور:
> عدد المرشحين: 31 مرشح بدائرة قطاع غرب الدلتا، منهم 16 مرشح أساسي، 15 مرشح احتياطي.

قائمة كتلة الصحوة الوطنية والمستقلة:
> عدد المرشحين: 90 مرشح بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، منهم 45 مرشح أساسي، 45 مرشح احتياطي.

قائمة في حب :
> عدد المرشحين: 29 مرشح بدائرة قطاع غرب الدلتا، منهم 14 مرشح أساسي، 15 مرشح احتياطي.
> و88 مرشح بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، 44 مرشح أساسي، 44 مرشح احتياطي.

قائمة فرسان مصر:
> عدد المرشحين: 29 مرشح بدائرة قطاع غرب الدلتا، منهم 15 مرشح أساسي، 14 مرشح احتياطي.

قائمة نداء مصر:
> عدد المرشحين: 89 مرشح بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، منهم 44 مرشح أساسي، 45 مرشح احتياطي.

قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال:
> عدد المرشحين: 29 مرشح بدائرة قطاع غرب الدلتا، منهم 14 مرشح أساسي، 15 مرشح احتياطي.
> و89 مرشح بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، منهم 44 مرشح أساسي، 45 مرشح احتياطي.

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