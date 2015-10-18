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«أحلام» تصل القاهرة استعدادًا لحفلها في دار أوبرا جامعة مصر

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«أحلام» تصل القاهرة استعدادًا لحفلها في دار أوبرا جامعة مصر «أحلام» تصل القاهرة استعدادًا لحفلها في دار أوبرا جامعة مصر

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، المطربة الخليجية أحلام على الطائرة القطرية، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، وذلك استعدادًا لحفلها في دار أوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا، والمقرر إحيائه يوم 20 أكتوبر الجاري، لتقوم أحلام بعمل البروفات على مسرح الأوبرا.

وطرحت إدارة أوبرا الجامعة برومو للاحتفال بالنجمة الخليجية والترحيب بها خاصة أن هذا الحفل تعود به بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في مصر .

 

ومن المقرر أن تقيم دار الأوبرا مؤتمرًا صحفيًا قبل الحفل بحضور أحلام للإعلان عن التفاصيل، ومن ضمن المدعوين لحضور الحفل وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ووزيرة التضامن غادة والى وعدد من الإعلاميين من بينهم وائل الإبراشى ورجال أعمال ومشاهير.

 

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