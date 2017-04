«عصمت أبو شنب».. بوابة ظافر العابدين للسينما المصرية

يبدأ الفنان التونسي ظافر العابدين، أولى خطواته في السينما المصرية، بالمشاركة في بطولة فيلم «عصمت أبو شنب» مع النجمة ياسمين عبد العزيز، المخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

ويعد الفيلم أول تجربة تمثيلية للنجم ظافر في السينما المصرية حيث سبق له المشاركة في أفلام أجنبية كان أخرها فيلم A HOLOGRAM FOR THE KING، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة يعملان في الشرطة ويتعرضان للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد لطفي وبدرية طلبة، ويبدأ التصوير فيه خلال شهر أكتوبر – تشرين الأول الحالي.

وعلق العابدين على مشاركته الأولى في السينما المصرية قائلاً “أشعر ببالغ الحماس لتجربتي الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم عصمت أبو شنب الذي يضم فريق عمل رائع به الفنانة ياسمين عبد العزيز والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي، وسوف تكون الشخصية التي أقدمها مختلفة عما قدمته سابقاً في فيلم رائع مختلف عن المعتاد ويجمع بين الكوميديا والأكشن”.

كان النجم قد حقق تواجده الأبرز في العالم العربي من خلال الدراما التلفزيونية؛ حيث لمع مؤخراً بدور حاتم الذي يكتشف ماضي زوجته في إدمان المخدرات بمسلسل تحت السيطرة، وهو الدور الذي حظي بنجاح كبير لدى المشاهدين في العالم العربي وخارجه، وجاء هذا بالتوازي مع دوريه في مسلسلي أريد رجلاً و24 قيراط، ويشارك في مسلسل فرق توقيت برمضان 2014، وقبلها شارك في مسلسلات نيران صديقة (2013)، فيرتيغو (2012)، وذاكرة الجسد (2010) الذي جمع نجوماً من أنحاء العالم العربي، وفي تونس قام ببطولة فيلم أخر ديسمبر (2010)، ومسلسل مكتوب (2008).

وقبل انطلاقه بالعالم العربي، أسس العابدين مسيرته المهنية عبر مشاركات متنوعة في عدد من الأفلام الهوليودية الضخمة، منها: Sex and The City 2 ،Centuion وThe Black Forest ومسلسلي Transporter: The Series وHaunted.