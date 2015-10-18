النجم العالمي مورجان فريمان يصل القاهرة لتصوير فيلم وثائقي عن مصر

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد النجم العالمى “مورجان فريمان، قادمًا على طائرة خاصة من تركيا في زيارة لمصر تستغرق 5 أيام، يقوم خلالها بجولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالجيزة والأقصر وتصوير فيلم وثائقي عن مصر .

وقالت مصادر امنية بمطار القاهرة إن النجم فريمان 78 عامًا، أنهى إجراءات وصوله من صالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة ورجال الأعمال حيث كان بصحبة فريق فنى من المصورين وتم إنهاء إجراءات خروج معدات تصوير خاصة بتصوير فيلم تسجيلي بمصر لصالح إحدى القنوات الأمريكية حيث سبقه فريق تصوير بصحبته حوالى نصف طن من المعدات الخاصة بالتصوير .

وأشارت المصادر إلى أن النجم فريمان يقوم بزيارة منطقة الأهرامات وزيارة المعالم الأثرية في الأقصر على أن يتوجه إلى إسرائيل فى 23 أكتوبر الجاري.

وقام النجم العالمى بأول زيارة لمصر فى نوفمبر الماضى حيث شارك فى مهرجان السينما بمدينة الأقصر .