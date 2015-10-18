أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«لجنة مسابقات الدوري الممتاز»: إيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك في السوبر

Google+ Print
«لجنة مسابقات الدوري الممتاز»: إيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك في السوبر «لجنة مسابقات الدوري الممتاز»: إيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك في السوبر

حازم امام يتشاجر مع حسام غالى

قررت لجنة مسابقات الدورى الممتاز برئاسة عامر حسين إيقاف حازم إمام، لاعب الزمالك، مباراتين لسوء السلوك فى مباراة فريقه أمام الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات.

وشهدت مباراة السوبر المصرى اقتحام حازم إمام ملعب مباراة هزاع بن زايد الذى استضاف لقاء السوبر بعد اعتراضه على الحركة الاستعراضية التى قام بها رمضان صبحى لاعب الأهلى بالوقوف على الكرة، ليشتبك مع لاعبى الأهلى على الرغم من وجوده خارج قائمة الزمالك فى المباراة.

كان الأهلى قد توج بلقب السوبر المصرى للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك 3/2.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا