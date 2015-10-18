«لجنة مسابقات الدوري الممتاز»: إيقاف حازم إمام مباراتين لسوء السلوك في السوبر

قررت لجنة مسابقات الدورى الممتاز برئاسة عامر حسين إيقاف حازم إمام، لاعب الزمالك، مباراتين لسوء السلوك فى مباراة فريقه أمام الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات.

وشهدت مباراة السوبر المصرى اقتحام حازم إمام ملعب مباراة هزاع بن زايد الذى استضاف لقاء السوبر بعد اعتراضه على الحركة الاستعراضية التى قام بها رمضان صبحى لاعب الأهلى بالوقوف على الكرة، ليشتبك مع لاعبى الأهلى على الرغم من وجوده خارج قائمة الزمالك فى المباراة.

كان الأهلى قد توج بلقب السوبر المصرى للمرة التاسعة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك 3/2.