انتظام المرور بعد إزالة حطام حادث تصادم بمنزل كوبرى الطيران بمصر الجديدة

انتظمت حركة المرور أمام العديد من السيارات بمنزل كوبرى الطيران بمنطقة مصر الجديدة، بعد إزالة حطام حادث تصادم سيارتين.

انتقل رجال المرور إلى المكان وتم سحب الكثافات المرورية، وتواجدت الخدمات المرورية للمتجه إلى نفق الميرغنى، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، فيما لم ينتج عن الحادث وقوع أى إصابات.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف عمليات المرور، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بظهور كثافات مرورية بمنزل كوبرى الطيران نتيجة لحادث تصادم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتنظيم حركة السيارات.

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