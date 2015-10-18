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الإمارات ترسل 75 طنا من المواد الغذائية والأدوية إلى اليمن

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الإمارات ترسل 75 طنا من المواد الغذائية والأدوية إلى اليمن الإمارات ترسل 75 طنا من المواد الغذائية والأدوية إلى اليمن
أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية اليوم الأحد، طائرة شحن تحمل 75 طنا من المواد الغذائية والأدوية إلى جزيرة سوقطرة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مصدر مسئول فى المؤسسة قال أن الطائرة غادرت صباح اليوم مطار الشارقة الدولى متوجهة إلى سوقطرة بعد أن تم تحميلها بهذه الاطنان من المواد الغذائية والأدوية بهدف تقديم المساعدات العاجلة للشعب اليمنى الشقيق الذى يعانى شحا من هذه المواد نتيجة الأحداث المؤسفة التى يشهدها اليمن.

وذكر المصدر أن هذه الطائرة الإغاثية من المساعدات تحمل 64 طنا من المواد الغذائية و11 طنا من الادوية ستوزع على مستشفيات اليمن ومراكزها ومحافظاتها وجزيرة سوقطرة. . مؤكدا أن التنوع فى تقديم المساعدات الإغاثية يأتى لتحقيق المتطلبات الأساسية التى يحتاجها المواطن اليمنى فى هذه الظروف الصعبة.
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