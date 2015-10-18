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وزير الخارجية الفلسطينى: واثقون فى دعم مصر لمطالبنا بمجلس الأمن

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وزير الخارجية الفلسطينى: واثقون فى دعم مصر لمطالبنا بمجلس الأمن وزير الخارجية الفلسطينى: واثقون فى دعم مصر لمطالبنا بمجلس الأمن
أعرب وزير الشئون الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، عن ثقة القيادة الفلسطينية بالدبلوماسية المصرية، بلعب دور أساسى وفاعل، فى سبيل إحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وكذلك دعم المطالب الفلسطينية فى مجلس الأمن الدولى، وبشكل خاص ما يتعلق بتعزيز العضوية الكاملة لدولة فلسطين داخل المنظومة الأممية.

جاء ذلك فى رسالة من المالكى، لوزير الخارجية سامح شكرى، لتهنئة جمهورية العربية حكومة وشعبا، بفوزها بمقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى بأغلبية ساحقة.

واعتبر الوزير الفلسطينى أن عضوية مصر فى مجلس الأمن، تعكس ثقة المجتمع الدولى بها، كدولة ذات ثقل سياسى كبير فى محيطها الإقليمى، وعلى المستوى الدولى، وتأكيدا على أهليتها للمشاركة فى تحمل مسئولية حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد الدور الهام والمؤثر، الذى تتمتع به الدبلوماسية المصرية، والتى سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة بإصلاح مجلس الأمن خدمة للأهداف النبيلة التى أنشئ من أجلها، ودعما للقضايا العادلة، وفى مقدمتها القضايا العربية والإسلامية، خاصة القضية الفلسطينية.
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