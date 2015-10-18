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بالصور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال غرب طولكرم

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بالصور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال غرب طولكرم بالصور.. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال غرب طولكرم
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بمحيط مصانع "جاشورى" الإسرائيلية غرب مدينة طولكرم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة باتجاه الفلسطينيين وعدد من طلبة جامعة خضورى الذين خرجوا للتضامن مع القدس والمسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق تم علاجهم ميدانيا.

وفي الخليل، هاجم مستوطنون إسرائيليون بحماية جيش الاحتلال منازل الفلسطينيين في محيط مستوطنة "كريات أربع" شرق المدينة بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن العشرات من مستوطنى "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، نفذوا أعمال عربدة، وهاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين المحاذية للمستوطنة، ورشقوها بالحجارة، تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلى .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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