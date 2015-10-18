أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية ببنغازى

Google+ Print
مقتل وإصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية ببنغازى مقتل وإصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية ببنغازى
لقى رجل مسن مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقتى الكيش وحى على بن أبى طالب ببنغازى .

وقالت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فادية البرغثى - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - "إن رجلا مسنا يبلغ من العمر (61 عاما) قتل وأصيب أربعة آخرون جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقة الكيش وحى على بن أبى طالب ببنغازي، مشيرة إلى أن الجرحى بينهم طفلة صغيرة أصيبت بشظية فى قدمها".

وأضافت أن الجرحى إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الأولية، ومازالوا حتى الآن تحت الرعاية الطبية.

يشار إلى أن مدينة بنغازى شهدت فجر الجمعة الماضية سقوط العديد من الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية نتيجة الاشتباكات الدائرة فى ضواحى المدينة بين قوات الجيش والمليشيات والجماعات الإرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365