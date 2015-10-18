مقتل وإصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف عشوائية ببنغازى

لقى رجل مسن مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقتى الكيش وحى على بن أبى طالب ببنغازى .

وقالت مسئولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فادية البرغثى - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - "إن رجلا مسنا يبلغ من العمر (61 عاما) قتل وأصيب أربعة آخرون جراء سقوط قذائف عشوائية على منطقة الكيش وحى على بن أبى طالب ببنغازي، مشيرة إلى أن الجرحى بينهم طفلة صغيرة أصيبت بشظية فى قدمها".

وأضافت أن الجرحى إصابتهم بين البسيطة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الأولية، ومازالوا حتى الآن تحت الرعاية الطبية.

يشار إلى أن مدينة بنغازى شهدت فجر الجمعة الماضية سقوط العديد من الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية نتيجة الاشتباكات الدائرة فى ضواحى المدينة بين قوات الجيش والمليشيات والجماعات الإرهابية.