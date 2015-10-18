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قيادى بحزب الله: ضربات روسيا بسوريا فضحت زيف الحملة الأمريكية ضد الإرهاب

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قيادى بحزب الله: ضربات روسيا بسوريا فضحت زيف الحملة الأمريكية ضد الإرهاب قيادى بحزب الله: ضربات روسيا بسوريا فضحت زيف الحملة الأمريكية ضد الإرهاب
اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذى فى "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الضربات الروسية فى سوريا تعزز من قوة ما وصفه ب-"محور المقاومة" فى مواجهة المشروع التكفيرى".

ورأى قاووق - فى كلمة له اليوم فى حفل تأبين أحد قتلى الحزب فى سوريا- أن "الضربات الروسية فى سوريا فضحت زيف الحملة الأمريكية ضد الإرهاب التكفيرى، وكشفت غيرة أمريكا وأدواتها على العصابات التكفيرية.على حد قوله .

وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقضى على داعش، ولا تريد إنهاء المعركة فى سوريا، بل تريد أن يطول أمد الأزمة وعمر داعش وأخواتها، لاستنزاف سوريا والعراق والمقاومة، ولذلك كانت صدمتهم كبيرة بثبات الجيش السورى وبموقف حزب الله وروسيا اليوم".

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