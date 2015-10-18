أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المسجد الحرام يدشن خدمة "شاحن" مزودة بـ800 مخرج لكافة الأجهزة المحمولة

Google+ Print
المسجد الحرام يدشن خدمة "شاحن" مزودة بـ800 مخرج لكافة الأجهزة المحمولة المسجد الحرام يدشن خدمة "شاحن" مزودة بـ800 مخرج لكافة الأجهزة المحمولة
أطلقت الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى خدمة "شاحن" التى دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بمكتبه وبحضور نائبه لشئون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أوضح ذلك مدير إدارة المشاريع بالرئاسة سعادة المهندس سلطان القرشى.

وأبان القرشى أن إطلاق هذه الخدمة لشحن الهواتف النقالة داخل المسجد الحرام تم بعد موافقة وتدشين الرئيس العام و بعد دراستها بشكل مفصل بكافة جوانبها التقنية والهندسية وتهدف الخدمة بشكل خاص لتلبية حاجة قاصدى المسجد الحرام من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هواتفهم وشحنها بطريقة آمنة.

ولفت القرشى أن ذلك قد تم تلافياً لاستخدام المقابس والتوصيلات الكهربائية غير مخصصة للشحن وتجنب الحمل الزائد والعشوائى مما يسبب خطرا على مرتادى المسجد الحرام.

وأكد القرشى أن خدمة "شاحن" مجانية وجميع أجهزة الشحن مزوّد بثمانية مخارج متنوعة تتلاءم مع كافة أنواع الهواتف المحمولة ويعمل الجهاز أوتوماتيكيا لتيار كهرباء بجهد ( 110-220 أمبير) وقوة جهاز الشحن (18 فولت) ويمكن تثبيت الجهاز بطريقتين مختلفتين : 1- التعليق على الحائط 2- الوقوف طوليا ( استاند).

وهو مزود بشاشة عرض بإضاءة LED ) ) توضح كيفية عمل الخدمة وكيفية استخدامها وسيتم توزيع هذه الأجهزة فى أنحاء متفرقة من المسجد الحرام بدءاً بمواقع الاعتكاف والمواقع البعيدة عن كثافات الحشود.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365