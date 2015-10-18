للحفاظ على صحتك..10 نصائح أثناء الإدلاء بصوتك.. أهمها البس حذاء مريحا

بدأت اليوم الانتخابات البرلمانية فى جميع محافظات الجمهورية وتستمر على مدار يومين متتالين، حيث تشهد اللجان إقبالا كبيرا، وهذا يعد مؤشرا قويا يدل أن المواطنين يرغبون فى المشاركة لصنع مستقبل أفضل.

وأوضحت التقارير والصور مشاركة المواطنين من جميع الفئات والأعمار فى التصويت، وخاصة كبار فى السن.

وفى هذا السياق يقدم الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ واستشارى جراحات العمود الفقرى، أهم النصائح التى يجب على الشخص أخذها فى الاعتبار أثناء إدلائه بصوته فى الانتخابات للحفاظ على صحته ومنها:

>1- فى حالة إصابة الشخص بمشاكل فى الظهر والقدم عليه الذهاب بالحزام الخاصة به، وتجنب الوقوف لفترات طويلة.

>2- لو مريض بالشوكة القدمية علية ارتداء حذاء رياضى وبه فرشة طبية.

>3- على الشخص ارتداء الملابس الفضفاضة القطنية حتى لا يشعر بالتعب والإرهاق.

>4- للسيدات تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى أثناء ذهابك للإدلاء بصوتك، واستبدليها بالمريحة المستوية على الأرض، وأيضا للرجل عليك ارتداء الحذاء المريح..

>5- زجاجة الماء هى سلاحك أثناء طابور الانتخاب.

>6- لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عليكم الذهاب فى أول ساعات الصباح أو بعد أذان المغرب، وذلك لتجنب الشعور بالتعب والإرهاق.

>7- بعد إدلائك بصوتك الانتخابى تجنب إزالة الحبر الفوسفورى بالكحول او المناديل المبللة، واكتفى بالماء والصابون لأنه لا يحتوى على أى مواد سامة.

>8- ننصح السيدات بعدم وضع مستحضرات تجميل على الوجه، لتجنب الإصابة بالتهابات البشرة.

>9- اصطحاب كرسى صغير للجلوس فى حالة الشعور بالتعب.

>10- للمرأة الحامل عليك تناول 2 لتر من الماء والوقوف فى الظل.