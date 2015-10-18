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أول جهاز فى العالم يتم تثبيته بالعمود الفقرى لعلاج آلام الظهر المزمنة

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أول جهاز فى العالم يتم تثبيته بالعمود الفقرى لعلاج آلام الظهر المزمنة أول جهاز فى العالم يتم تثبيته بالعمود الفقرى لعلاج آلام الظهر المزمنة
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أول جهاز فى العالمى يتم زرعه داخل العمود الفقرى لعلاج آلام الظهر المزمنة، وهو ما يمثل بشرى سارة لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأوجاع.

وأكد الباحثون أن الجهاز سيتم زرعه بالأخص داخل النخاع الشوكى، وستساهم هذه التكنولوجيا فى الحد من الاعتماد على العقاقير المسكنة للآلم، والتى يتناولها المرضى بشكل يومى منتظم، ولا تُجدى نفعًا فى الكثير من الأحيان.

ويساهم الجهاز الجديد، الذى طوره باحثون إستراليون، فى خداع المخ عن طريق تحفيز النخاع الشوكى وإرسال بعض النبضات الكهربية عبر الجهاز العصبى، فيشعر المريض بوخز خفيف يشبه الدغدغة، وهو شعور ممتع لا يسبب أى آلام، على حد قول التقرير.

وأشار أحد المرضى الأستراليين الذين خضعوا لزراعة هذا الجهاز، ويدعى "جو جريوال"، 60 عامًا، وظل يعانى من آلام الظهر على مدار الثلاث عقود الماضية: "لقد تغيرت حياتى تمامًا بعد زراعة هذا الجهاز، أشعر بالذهول والإثارة، لأن معاناتى قلت وآلامى انخفضت بشكل ملحوظ".

وأكد الباحثون أن هذا الجهاز سيساهم فى علاج ملايين المصابين بآلام الظهر وأيضًا مرضى شلل الرعاش.

ومن المنتظر أن يخضع حوالى 30 مريضًا إضافيًا للتجارب الإكلينيكية الخاص بهذا الجهاز، الذى يبلغ سعره 15 ألف جنيه إسترلينى، أى حوالى 180 ألف جنيه مصرى.

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مصر 365